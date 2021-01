Business news: Spagna, Iberia acquista Air Europa per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre un anno di complesse trattative la compagnia aerea di bandiera spagnola Iberia ha finalmente firmato l'acquisto di Air Europa per 500 milioni di euro rispetto al miliardo concordato prima dell'inizio della pandemia del coronavirus che ha causato un crollo senza precedenti nel settore del trasporto aereo. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo" Iberia, che appartiene al gruppo Iag (che possiede anche British Airways e Vueling), pagherà questa cifra in cinque anni al gruppo Globalia, proprietario di Air Europa. Iberia pagherà la metà del prezzo inizialmente concordato, nel novembre 2019, considerando che Air Europa, che ha evitato il fallimento grazie al salvataggio dello Stato, "non vale più la stessa cifra di prima della crisi", secondo quanto affermato dall'amministratore delegato di Iberia, Luis Gallego. (Spm)