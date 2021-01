Business news: Volkswagen, superati limiti a emissioni CO2, rischio multa da 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sua flotta europea, nel 2020, il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha superato di 0,5 grammi i limiti alle emissioni di CO2 stabiliti dall'Ue. Il gruppo rischia ora una multa dell'Ue stimata a 150 milioni di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per l'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali è imputabile alla crisi del coronavirus. “La pandemia di Covid-19 ha sventato i nostri piani”, ha dichiarato l'Ad. Nello scorso anno, lo stesso Diess aveva affermato più volte che Volkswagen intendeva rispettare la normativa dell'Ue in materia di inquinamento per la sua flotta europea. A ogni modo, i risultati dell'azienda per il quarto trimestre non verranno influenzati dalla multa dovuta per il superamento dei limiti alle emissioni di CO2. Volkswagen ha, infatti, comunicato di aver già assunto disposizioni precauzionali. La sanzione dell'Ue avrà, quindi, conseguenze esclusivamente sul flusso di cassa del conglomerato. Al riguardo, Volkswagen ha reso noto di avere accantonamenti per 300 milioni di euro. (Geb)