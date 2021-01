Clima: Di Maio partecipa a videoconferenza con Kerry, Borrell, Timmermans e ministri Esteri Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della Farnesina ha quindi auspicato una costante collaborazione tra UE e USA sulla materia, assicurando il massimo impegno dell’Italia in tal senso, anche in qualità di Presidenza G20 e Co-Presidente della COP26. Di Maio ha quindi illustrato le priorità dell’agenda italiana, sottolineando che la salvaguardia dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, la preservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile sono al centro della Presidenza italiana del G20. In particolare, Di Maio ha messo l’accento sul nesso tra tecnologia, energia e clima e sull’importanza dello sviluppo tecnologico per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, obiettivo comune all’Unione europea e agli Stati Uniti. Infine, il ministro Di Maio ha delineato l’impegno dell’Italia in qualità di co-Presidente della COP26, evidenziando la necessità di favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. (Com)