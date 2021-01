Business news: Grecia, arrivato primo Frecciabianca a Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dei cinque treni ad alta velocità Frecciabianca richiesti dalla società Trainose, controllata al 100 per cento da Trenitalia, è arrivato a Salonicco dall'Italia il 16 gennaio, due giorni prima del previsto. Lo ha riferito la stessa società in settimana. Dopo un periodo di addestramento e di prove, il 25 marzo il primo viaggio sarà sulla linea Atene-Salonicco, data scelta in concomitanza con il 200mo anniversario della Rivoluzione greca del 1821 contro il dominio ottomano. Il treno doveva lasciare l'Italia il 4 gennaio ma alla fine ha lasciato lo stabilimento Alstom nel nord Italia solo la scorsa settimana a causa dei disagi causati dal potente sisma in Croazia. I nuovi treni, che possono viaggiare a una velocità fino a 200 chilometri orari, saranno consegnati gradualmente alle Ferrovie greche fino all'autunno 2021. Una volta completati gli ammodernamenti programmati della rete ferroviaria greca, il nuovo treno sarà in grado di coprire la distanza da Atene a Salonicco in tre ore e un quarto, invece delle attuali quattro. Date le condizioni attuali della rete ferroviaria greca, che è in fase di ammodernamento, viaggerà a velocità di 160 chilometri all'ora. Il costo dell'investimento è di 52 milioni di euro. (Gra)