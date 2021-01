Business news: ministro Finanze Polonia, calo Pil nel 2020 forse inferiore al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione del Pil della Polonia nel 2020 potrebbe essere inferiore al 3 per cento. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Varsavia, Tadeusz Koscinski, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". "Ancora un anno fa nessuno di noi sapeva come sarebbe stata la recessione. Nel secondo trimestre dell'anno scorso toccava circa l'8-9 per cento, ma a fine anno potrebbe essere inferiore al 3", ha dichiarato. Nel 2020 si sono osservate entrate di circa il 2-2,5 per cento maggiori dall'Iva, dello 0,5 per cento per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e inferiore di circa il 5 per cento per quanto concerne quella sul reddito delle persone fisiche. Su quest'ultima percentuale, spiega però Koscinski, pesa anche il fatto che a fine 2019 l'esecutivo ha abbassato l'aliquota del 18 per cento al 17 e azzerato quella per i giovani. (Vap)