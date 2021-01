Business news: Slovacchia, tasso di disoccupazione a dicembre 2020 al 7,57 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia a dicembre 2020 tocca il 7,57 per cento. Lo rivela il Centro per il lavoro, le politiche sociali e la famiglia (Upsvr), ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Si tratta di una percentuale che segna un aumento dello 0,19 per cento rispetto al dato di novembre (7,38 per cento). Secondo l'ufficio, la situazione del mercato del lavoro nazionale è abbastanza stabile. Il numero assoluto di coloro che cercano un impiego e sono registrati come disoccupati è di 227.341 persone, ovvero 4.365 in più rispetto al mese precedente. (Vap)