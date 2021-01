Business news: ministro Finanze Russia, deficit di bilancio al 3,8 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Russia si è attestato a 4,1 mila miliardi di rubli (55,7 miliardi di dollari), pari al 3,8 per cento del Pil nel 2020, un dato migliore del previsto. Lo ha detto in settimana il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, nel corso di un briefing con la stampa. "L'esecuzione effettiva del bilancio si è rivelata migliore di quanto previsto. Questo risultato è stato ottenuto principalmente grazie a un flusso più dinamico dei proventi non derivanti dal petrolio e dal gas", ha detto Siluanov. Il ministro russo ha dichiarato a metà settembre che il deficit di bilancio si sarebbe attestato al 4,4 per cento del Pil per poi migliorare le stime – 3,9 per cento del Pil – lo scorso dicembre. (Rum)