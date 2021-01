Difesa: Serbia, ministro Stefanovic incontra comandante interforze Nato di Napoli Burke (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha ricordato che la Serbia è membro del programma Partenariato per la pace della Nato da 15 anni, ed è stato inoltre stabilito un dialogo regolare tra i rappresentanti del Paese balcanico e i rappresentanti dell'alleanza, dialogo che ha rafforzato la comprensione e la fiducia reciproca. Vucic ha sottolineato l'importanza della missione della Nato in Kosovo Kfor, la quale è sotto la responsabilità del Comando interforze di Napoli. Vucic ha dichiarato che i membri della Kfor hanno un ruolo importante nel mantenimento della pace e della stabilità, nonché nella protezione dei serbi e di altre comunità non albanesi in Kosovo. (segue) (Seb)