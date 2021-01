Business news: Banca centrale Russia, surplus commerciale annuo calato del 45,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus commerciale della Russia è sceso a 89,4 miliardi dollari nel 2020 rispetto agli 165,3 miliardi di dollari registrati nel 2019. È quanto riferito dalla Banca centrale russa, secondo cui il surplus commerciale è diminuito in termini annuali del 45,9 per cento, pari a 75,9 miliardi di dollari. Le esportazioni della Russia sono diminuite del 21,5 per cento su base annua a 329,5 miliardi di dollari nel 2020, mentre le importazioni sono diminuite del 5,7 per cento a 240,1 miliardi di dollari. (Rum)