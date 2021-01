Business news: Banca centrale Croazia, transazioni online aumentate del 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha registrato nel periodo fra marzo e ottobre 2020 un aumento nelle transazioni commerciali online del 34 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. E' quanto rileva la Banca centrale croata, precisando che il valore delle transazioni effettuate è invece aumentato del 38 per cento. "Sebbene i cittadini preferiscano di solito la spesa nel punto vendita e il contante come forma di pagamento più comune, la pandemia, ma anche il terremoto di Zagabria e dintorni, hanno lasciato il segno sulle abitudini dei consumatori", si legge nella nota diffusa dall'istituto centrale e rilanciata dall'emittente "N1". L'analisi ha inoltre mostrato che la quota di pagamenti con carta sul numero totale di ricevute fiscali nell'intero 2020 è stata di circa il 21 per cento. Nel 2019 la quota era stata del 16 per cento sul totale. (Res)