Business news: Croazia registra il maggiore calo in Ue nella vendita di auto

- La Croazia è il Paese all'interno dell'Unione europea che ha registrato nel 2020 il peggiore calo nella vendita di automobili. Lo riferisce l'emittente "N1", rilanciando i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea). L'anno scorso un totale di 9,9 milioni di auto nuove è stato immatricolato in 26 paesi dell'Ue (esclusa Malta), ovvero il 23,7 per cento in meno rispetto al 2019. In Croazia sono state registrate 35.005 nuove automobili, con un calo del 42,8 per cento rispetto al 2019. Si tratta del calo maggiore da quanto Acea ha cominciato a pubblicare i dati di vendita annuali e secondo l'associazione è direttamente legato alle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. Tra i principali mercati europei la domanda di auto nuove in Spagna è diminuita di quasi un terzo. Seguono Italia e Francia, dove la domanda è diminuita di un quarto. Il calo più lieve è stato registrato nel più grande mercato europeo, la Germania, dove la domanda è diminuita di quasi un quinto. (Seb)