Business news: Regno Unito, sale inflazione a dicembre, nonostante negozi chiusi causa restrizioni

- Il tasso di inflazione nel Regno Unito è aumentato nel mese di dicembre, nonostante negozi e attività economiche siano stati in gran parte chiusi a causa delle restrizioni volte a ridurre la diffusione della pandemia. E' quanto emerge dai dati forniti dall'Ufficio di statistica nazionale britannico (Ons). L'indice dei prezzi al consumo infatti è salito allo 0,6 per cento, +0,3 per cento dallo 0,3 di novembre, spinto verso l'alto dall'aumento dei prezzi del trasporto pubblico e dei capi d'abbigliamento. Secondo gli esperti, quanto accaduto in dicembre sarebbe inusuale, un mese dove tradizionalmente l'inflazione ha aumento ridotto, ma sarebbe anche solo il preludio di quanto accadrà nel 2021, un anno in cui "sentiremo parlare molto di più di inflazione rispetto al 2020". (Rel)