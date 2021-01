Business news: Ungheria, salario minimo potrebbe crescere del 4 per cento da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Innovazione e della Tecnologia ungherese sarebbe intenzionato a determinare un aumento del salario minimo del 4 per cento da febbraio. E' quanto hanno affermato due membri del Vkf, un forum che riunisce rappresentanti di imprese, sindacati e governo, ripresi dall'agenzia di stampa "Mti". Melinda Meszaros, del sindacato Liga, e Ferenc Rolek, vicepresidente dell'associazione di imprese Mgyosz, hanno confermato che una bozza potrebbe essere trasmessa dal ministero al Vkf domani o venerdì. In caso di assenso delle parti coinvolte nel dialogo, la bozza potrebbe essere firmata già lunedì. Secondo quanto afferma Meszaros, il salario mensile minimo potrebbe pertanto salire a 167.400 fiorini lordi (circa 470 euro) e quello per i lavoratori qualificati a 219 mila (circa 615 euro). (Vap)