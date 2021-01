Business news: Germania, partenariato strategico tra Commezbank e Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha stretto un partenariato strategico con Microsoft per i prossimi cinque anni. Con l'accordo, il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank intende “esternalizzare una parte significativa delle sue applicazioni alla piattaforma di cloud computing Microsoft Azure”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Commerzbank si allinea, dunque, alle banche che archiviano sempre più dati nel cloud. L'obiettivo è far sì che i dipendenti possano lavorare tramite internet, quindi da qualsiasi luogo. Fino a oggi, come partner per il cloud, Commerzbank aveva fatto affidamento su Google e Microsoft. Con Amazon, le tre società statunitensi sono attualmente in competizione per offrire i loro servizi ai principali istituti di credito europei. Per il cloud, Amazon è la leader di mercato ed è seguita da Microsoft. Tuttavia, Google “sta recuperando terreno e sta sempre più guadagnando punti con le sue capacità di analizzare grandi quantità di dati”. Nel 2020, Deutsche Bank ha stipulato una partenariato esclusivo di 10 anni con l'azienda. Da parte sua, Commerzbank ha comunicato che continuerà a lavorare con diversi partner tecnologici, indipendentemente dall'intesa con Microsoft. L'obiettivo della banca è trasferire circa l'80 per cento delle sue applicazioni di tecnologia per l'informazione nel cloud entro il 2023. (Geb)