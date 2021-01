Recovery: Catalfo, al via confronto con parti sociali, mai come ora occorre unire le forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è iniziato il confronto con le parti sociali sul Recovery Plan. Mai come adesso occorre unire le forze per riprogettare il futuro del mercato del lavoro e investire in una formazione di qualità su tutto il territorio nazionale, definendo standard uniformi". Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Per questo, come ministero del Lavoro - ha continuato - abbiamo predisposto un Piano strategico nazionale per le nuove competenze che sostenga il necessario riallineamento fra le competenze dei lavoratori e le nuove esigenze del mercato, al fine di favorire il mantenimento dei posti di lavoro, le transizioni occupazionali e il supporto alla ricollocazione dei disoccupati. A questo programma è dedicato un finanziamento di 3 miliardi che si aggiungono ai 3,1 del piano di potenziamento delle politiche attive, un pilastro essenziale per il quale abbiamo già stanziato 500 milioni in legge di Bilancio. Sempre lungo questo percorso - spiega Catalfo - si muovono le altre politiche per il lavoro inserite nel Recovery Plan, come il sostegno all'imprenditoria femminile, l'accrescimento delle competenze Stem e il potenziamento, con un finanziamento di 600 milioni, del sistema duale come canale importante di inserimento lavorativo dei giovani. Ridisegnamo il futuro del Paese investendo con forza nel nostro capitale umano".(Rin)