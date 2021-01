Infrastrutture: Vincenzi (Pd), con commissari grandi opere subito cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina, da parte del Governo, dei commissari per le 8 Grandi Opere del Lazio è una buona notizia che porta con sé una grande occasione per lo sviluppo di infrastrutture strategiche per i nostri territori; più di 10 miliardi di euro per un investimento importante che, con l'apertura di nuovi cantieri, diventerà un'ottima opportunità di lavoro e occupazione, mai così necessaria, e porterà alla realizzazione di nuovi servizi volti a semplificare la vita di chi viaggia e si sposta quotidianamente". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "La nomina dei commissari - aggiunge- deve coincidere ora con la veloce apertura dei cantieri delle 8 opere del Lazio, che tra infrastrutture stradali e ferroviarie e ristrutturazione di immobili coinvolgono larghi tratti dei nostri territori di grande importanza. Penso ad esempio alla Strada Umbro Laziale, con il collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, oppure alla Cisterna Valmontone, così come alla linea ferroviaria Roma-Pescara e al Piano di potenziamento e Riqualificazione della via Salaria o alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, per finire alla chiusura dell'anello ferroviario di Roma e alla realizzazione della Linea C della metropolitana.Attivare rapidamente questi cantieri vorrà dire soprattutto rimettere in moto l'economia del Lazio dopo tutti questi mesi di immobilità e guardare con più fiducia al futuro e a una nuova rinascita", conclude Vincenzi. (Com)