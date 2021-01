Recovery: sindacati, su trasporti buona partenza ma avviare presto riforme del settore e rimuovere ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A valle dell'incontro che si è svolto in mattinata fra il presidente del Consiglio e le confederazioni Cgil, Cisl e Uil sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è svolto nel pomeriggio un incontro al quale hanno partecipato anche i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi, con la ministra dei Trasporti Paola De Micheli nel corso del quale sono state illustrate le logiche e le finalità della 'Missione 3' e di parte della 'Missione 2' per le materie afferenti ai trasporti". E' quanto si legge in una nota congiunta. "L'incontro - dichiarano Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi - è stata l'occasione per l'illustrazione delle linee del Piano. Confidiamo che il confronto prosegua in maniera sistematica perché con la corretta esecuzione delle opere e dei progetti contenuti è in gioco il futuro del sistema dei trasporti del Paese". Secondo i tre segretari generali, "il Piano però per rimanere credibile deve essere completato da un cronoprogramma preciso per ogni singolo progetto. Vanno individuate le risorse umane indispensabili a garantire i tempi di esecuzione. Sulla base di tali fatti è necessario che Anas assuma in tempi brevissimi il personale necessario". "Infine - concludono - è indispensabile ed urgente affrontare il tema delle riforme, delle regole di sistema, dell'assetto industriale e della qualità del lavoro in tutti i settori dei trasporti completando dove necessario i percorsi avviati e intervenendo sulle crisi esistenti. Senza questi interventi si rischia di non valorizzare le importanti risorse investite". Il confronto proseguirà nell'ambito dei tavoli di 'Missione' congiuntamente alle Confederazioni. (Com)