Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene all'assemblea online 'Investire sull'educazione: Il next Generation Eu e le proposte di #educAzioni'. La diretta dell'Assemblea sarà trasmessa sulla pagina Facebook @educAzioni (ore 10)(Rer)