Business news: Ungheria, tre compagnie tedesche investiranno 11 milioni di euro nel Paese

- Le compagnie tedesche Villeroy & Boch, Mahle e Beurer investiranno in Ungheria 4 miliardi di fiorini (11,1 milioni di euro). Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il governo di Budapest contribuirà agli investimenti con un sussidio di 1,2 miliardi di fiorini (3,3 milioni di euro). Villeroy & Boch si occupa di ceramica e accessori, Mahle di componentistica per automobili e Beurer di dispositivi elettrici per la salute. Al di là della differente vocazione, il ministro ha sottolineato che una larga parte della produzione di tutte e tre è volta all'export, pertanto gli investimenti miglioreranno le prestazioni delle esportazioni ungheresi. Szijjarto ha osservato che l'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia ungherese ha indotto il Paese a una competizione per garantirsi un vantaggio nell'economia globale post-pandemica. Il piano dell'esecutivo per il sostegno agli investimenti ha finora assistito quasi 1.500 imprese per un totale di sussidi pari a 1.676 miliardi di fiorini (4,6 miliardi di euro). (Vap)