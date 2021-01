Usa: Austin giura da capo del Pentagono, telefonata a Stoltenberg nelle prossime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex generale statunitense, LLoyd Austin, ha prestato giuramento come nuovo capo del Pentagono, subito dopo il via libera alla sua nomina da parte del Senato Usa. Il nuovo segretario alla Difesa, primo afroamericano a ricoprire questo ruolo, ha in programma nelle prossime ore una telefonata con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Austin ha già incontrato il vice segretario alla Difesa, David Norquist e il presidente del Jcos (Stato maggiore congiunto), generale Mark Milley. Austin, confermato oggi dal Senato degli Stati Uniti come nuovo capo del Pentagono, ha commentato la nomina su Twitter definendo "un onore e un privilegio servire come 28mo segretario alla Difesa del nostro Paese". E ha aggiunto: "Sono particolarmente orgoglioso di essere il primo afroamericano a ricoprire l'incarico, ora al lavoro".(Nys)