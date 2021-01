Brasile: il gruppo Zara chiuderà sette punti vendita nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di abbigliamento Zara, del gruppo spagnolo Inditex, chiuderà sette negozi in Brasile. Il numero rappresenta poco più del dieci per cento dei punti vendita che l'azienda mantiene aperti nel paese. Secondo quanto rivela la stampa locale la decisione di ridurre il numero di negozi non è legata alla crisi generata dalla pandemia di coronavirus, bensì a una strategia annunciate negli ultimi anni e avviata un anno fa che punta alla digitalizzazione e alla migrazione del business dai negozi fisici alle vendite on-line. Il gruppo spagnolo ha infatti annunciato di aver fissato l'obiettivo delle vendite online a non meno del 25 per cento delle vendite totali entro il 2022, in aumento rispetto al 14 per cento del 2020. (segue) (Brb)