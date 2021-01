Clima: Di Maio partecipa a videoconferenza con Kerry, Borrell, Timmermans e ministri Esteri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi ad una teleconferenza con il nuovo Inviato speciale del presidente Usa per il Clima, John Kerry, l’Alto Rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e i ministri degli Esteri degli Stati Ue. Al centro del colloquio, si legge in una nota della Farnesina, le prospettive della diplomazia climatica, in particolare la transizione verso l’energia pulita e il contrasto al cambiamento climatico. Kerry ha menzionato l’intenzione del presidente Biden di convocare un summit globale su clima e ambiente nei prossimi mesi, auspicando la partecipazione dei Paesi europei. Il ministro Di Maio ha espresso forte apprezzamento per la rinnovata attenzione della nuova presidenza Usa verso le iniziative multilaterali di contrasto ai cambiamenti climatici, concretizzatasi con il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi e confermata dall’annuncio di un prossimo summit globale su clima e ambiente. (segue) (Com)