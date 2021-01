Usa: Biden su nomina Austin al Pentagono, “non vedo l’ora di lavorare con lui”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato con un messaggio su Twitter la nomina di Lloyd Austin a capo del Pentagono. “Oggi ho convertito in legge l'HR 335, aprendo la strada a Lloyd Austin come prossimo segretario alla Difesa”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca in riferimento alla legge che impedisce ai militari in ritiro da meno di sette anni di assumere la guida del Pentagono. “Non vedo l'ora di lavorare con lui – ha aggiunto Biden - per guidare le nostre Forze armate, rivitalizzare le nostre alleanze e garantire la sicurezza del popolo statunitense”.(Nys)