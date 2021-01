Brasile: paese scelto dall'Onu per guidare iniziativa sulla transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è stato selezionato per guidare il Dialogo di alto livello dell'Organizzazione delle nazioni unite (Onu) sull'energia. In particolare il Brasile è stato scelto come paese leader sul tema della transizione energetica all'interno della struttura. Lo riferiscono in una nota congiunta i ministeri degli Esteri e dell'Energia. Dialogo di alto livello delle Nazioni unite sull'energia è una struttura creata con l'obiettivo di identificare modi per accelerare il progresso verso l'obiettivo di fornire energia pulita, sostenibile, affidabile e accessibile per tutti. Il Brasile è leader nelle energie rinnovabili e ha la più alta percentuale di energia pulita nella sua matrice energetica tra le principali economie mondiali (45 per cento, contro una media globale del 18 per cento). Con oltre il 98 per cento della sua popolazione collegata alla rete elettrica, il paese è anche un esempio di successo nell'accesso all'energia. L'esperienza brasiliana sarà messa al servizio degli sforzi internazionali durante i dibattiti e le iniziative da sviluppare nell'ambito del Dialogo. (segue) (Brb)