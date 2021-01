Brasile: paese scelto dall'Onu per guidare iniziativa sulla transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero degli Esteri e delle miniere condurranno i lavori in modo coordinato", si legge nella nota. "La selezione del paese come uno dei leader per la transizione energetica è il riconoscimento dei meriti brasiliani nel campo dell'energia pulita, sostenibile e conveniente. È anche una dimostrazione di rispetto nei forum internazionali sull'energia, dove il Brasile ha sostenuto l'uso di un'ampia gamma di soluzioni per la de-carbonizzazione, combinando i vantaggi della bioenergia sostenibile, dell'idroelettricità, dell'energia solare ed eolica, oltre all'energia nucleare, insieme alle fonti fossili con minori emissioni di Co2, come il gas naturale", conclude la nota. (Brb)