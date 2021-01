Imprese: Cy4Gate, Galtieri proposto come nuovo ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate "comunica che Eugenio Santagata, in un passaggio concordato tra tutti i principali stakeholder di riferimento per il proprio business, assumerà dal primo aprile 2021 un importante incarico dirigenziale in un primario gruppo tecnologico italiano. Il consiglio di amministrazione della società ha individuato Emanuele Galtieri, già vice direttore generale della società, quale nuovo Ceo di Cy4Gate e, a tal fine, proporrà la sua nomina quale amministratore all’Assemblea dei soci che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio 2020. Galtieri avrà l’importante compito di continuare e rendere operativo il piano strategico di Cy4Gate". "Ringrazio il presidente e il consiglio di amministrazione per la piena e completa fiducia e il supporto ricevuti in questi anni. Cy4gate è una società affermata, con un modello di business vincente, che ha dimostrato forte resilienza anche a fronte di congiunture esterne straordinarie, come l'attuale situazione emergenziale", ha dichiarato Eugenio Santagata, ad e general manager di Cy4gate. "Ad Emanuele mi legano 30 anni di conoscenza professionale, comune background e profonda stima. Sono certo saprà condurre la società verso nuovi e più sfidanti traguardi. Sono onorato, inoltre, di poter continuare a sviluppare in maniera sistemica in Italia le competenze, le capacità industriali e di business nel mercato e nell'industria cyber ed high-tech. Sono estremamente soddisfatto degli ottimi risultati economico-finanziari conseguiti per l’anno 2020. Frutto, oltre che di una precisa strategia di crescita, di una squadra di manager vincente e determinata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati fino ad ora. Ripongo totale fiducia nell’amico e nuovo Ceo Emanuele Galtieri nella guida ed esecuzione dell’importante Piano industriale 2021-2023, che abbiamo costruito insieme alla squadra, che continuerò a supportare con la mia presenza nel consiglio e comitato strategico di Cy4Gate”. "Sono particolarmente grato e onorato per la fiducia riconosciutami dal board per la proposta di nomina - a decorrere dal primo aprile - a Ceo di Cy4Gate", ha dichiarato Emanuele Galtieri, deputy general manager di Cy4gate. "Nel raccogliere con grande entusiasmo l’importante eredità che Eugenio Santagata e i colleghi di Cy4Gate hanno saputo costruire in pochi anni, sento forte la responsabilità nei confronti dei clienti e degli azionisti di garantire la piena soddisfazione delle elevate aspettative”.(Com)