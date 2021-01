Usa: Casa Bianca, decisione su impeachment Trump spetta a senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che la decisione sulla messa in stato d'accusa di Donald Trump spetta ai senatori. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che il Senato dovrà essere in grado di svolgere contemporaneamente il processo per l'impeachment e procedere con il provvedimento di sostegno economico legato alla pandemia perché gli aiuti destinati alle famiglie statunitensi sono urgenti. (Nys)