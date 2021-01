Bolivia: Arce, brogli elettorali "mai provati" e Morales vittima di colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In complicità con settori insubordinati della Polizia nazionale e delle Forze armate, che hanno rotto la catena di comando, e in aperta insubordinazoine al presidente e comandante generale delle Forze armate, hanno forzato la rinuncia delle autorità democraticamente elette per istaurare un regime non costituzionale, sostenuto con la minaccia dell'uso della forza", ha detto il presidente parlando di una "rottura costituzionale e la consumazione di un colpo di stato". Secondo l'esponente del Movimento per il socialismo (Mas), al golpe è "seguita una lunga notte di persecuzione dei dirigenti, dei leaders sociali, sindacali e politici, e un processo di cancellazione ed eliminazione dei diritti e delle garanzie di migliaia di boliviani". (segue) (Brb)