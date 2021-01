Governo: Monti, Conte non cerchi responsabili ma allarghi maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte non deve cercare di avere più 'responsabili', 'volenterosi' o 'costruttori' ma deve cercare di allargare la maggioranza. Un'emergenza di questo tipo deve essere affrontata con uno schieramento largo. Ormai sembra essere chiaro che la linea di demarcazione è tra gli europeisti e gli altri. Penso a Renzi, una volta archiviate le tattiche politiche, e a Forza Italia". Così il senatore Mario Monti, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "L'alta popolarità di Conte - ha affermato - è sicuramente dovuta anche ad un suo senso pacato e rassicurante. Ma mai nella storia nessuno si è trovato a gestire un fondo europeo di tali dimensioni. E' la condizione ideale per un politico. Il merito della svolta nelle politiche europee è di Conte e dell'Italia ma sicuramente anche della signora Merkel e della signora von der Leyen. Comprensibilmente il presidente del Consiglio di fronte a una sfida così chiede il concorso di altre forze, anche perché tutto ciò succede in una situazione di guerra come è quella contro il Covid".(Rin)