Auto: John Elkann, i tanti marchi del gruppo Stellantis sono un punto forte

- Il fatto che il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra Psa e Fca, integri 14 marchi “è un punto forte e non una debolezza”. Lo ha detto John Elkann, presidente del gruppo, in un'intervista rilasciata al quotidiano “Le Figaro”. “Psa ha portato perfettamente a termine l'integrazione di Opel. Idem per Fiat e Chrysler. Sappiamo fare vivere insieme, nella stessa famiglia, personalità differenti”, ha detto Elkann. “Possiamo approcciare con entusiasmo il decennio che viene, durante il quale il mondo dell'automobile conoscerà degli sconvolgimenti forse profondi come quelli che si sono prodotti alla fine del diciannovesimo secolo”, continua Elkann. Il presidente del gruppo franco-italiano ricorda che il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, "ha sostenuto molto, così come l'omologo italiano, la creazione di Stellantis”. (segue) (Frp)