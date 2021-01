Auto: John Elkann, i tanti marchi del gruppo Stellantis sono un punto forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del suo rapporto con Carlos Tavares, ormai ex presidente di Psa divenuto ora amministratore delegato di Stellantis, Elkann afferma che “la voglia di fare insieme è già palpabile”. “Sarò, come in passato, un presidente che ha la grande fortuna di poter lavorare al fianco di un dirigente molto competente e con il quale condivido la stessa ambizione, la stessa visione e questo spirito pionieristico di cui abbiamo bisogno per scrivere questo nuovo capitolo della storia dell'automobile”, ha detto John Elkann. (Frp)