Brasile: autorizzato uso emergenziale di ulteriori 4,8 milioni di dosi di vaccino CoronaVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile ha concesso l'autorizzazione all'uso emergenziale di ulteriori 4,8 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica cinese SinoVac, già prodotte presso i laboratori dell'istituto a San Paolo. I 4,8 milioni di vaccini sono già disponibili, prodotti a San Paolo a partire dall'importazione, lo scorso dicembre, del principio attivo dalla SinoVac in Cina. Per somministrare sui pazienti i vaccini prodotti in territorio nazionale e non importati, era tuttavia necessaria una seconda autorizzazione. (Brb)