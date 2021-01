Brasile: Tyssenkrupp investe nella produzione di elementi per generatori energia eolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thyssenkrupp sta già lavorando alla produzione e lavorazione di 50 pezzi di grandi dimensioni per due clienti del settore, con consegna prevista per la prima metà del 2021. L'azienda è in grado di produrre circa 200 parti per generatori eolici all'anno, compresi i mozzi delle torri, gli assi, i telai e gli anelli. Lo stabilimento di Santa Luzia ha una struttura di fabbrica di 3.000 metri quadrati di superficie costruita su una superficie totale di 20.000 metri quadrati, macchine computerizzate per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni fino a 100 tonnellate e attrezzature di sollevamento con una capacità fino a 240 tonnellate, oltre alle cabine grandi verniciature e lavorazioni in orizzontale e verticale, compresa la disponibilità di macchina alesatrice. Lo stabilimento ha la capacità di lavorare su tre turni. Thyssenkrupp è già un fornitore di lunga data del settore eolico. Con lo stabilimento situato a Diadema l'azienda fornisce cuscinetti con diametri fino a 4000 millimetri per applicazioni molto complesse e anelli per turbine eoliche. "Delle torri eoliche totali installate nel paese, la metà ha componenti prodotte da Thyssenkrupp", ha affermato l'Amministratore delegato di Thyssenkrupp Brasile, Sergio Guerreiro. (Brb)