Regioni: Boccia presiede comitato paritetico minoranza slovena, oggi l'insediamento

- Si è insediato questa mattina, presieduto dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. "La tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla comunità slovena in Italia – ha ricordato il ministro Boccia, aprendo i lavori - è garantita dalla nostra Costituzione e l'impegno del governo è massimo, confermato anche nel Def e nella legge di Bilancio 2021-23 per il rafforzamento dei comitati a tutela delle minoranze linguistiche. A questi si aggiungono gli impegni assunti con i territori cerniera del nostro Paese, tutti quei comuni confinanti con i Paesi esteri e con le Regioni a Statuto speciale, per potenziare gli investimenti e l'integrazione culturale, linguistica e territoriale". Nel corso del suo intervento il ministro Boccia ha illustrato le modifiche introdotte al funzionamento del comitato con il dpr 3 dicembre 2018, numero 150 che riguardano, in particolare, "la durata in carica dei membri del comitato, fissata in cinque anni, la disciplina delle assenze e delle modalità di sostituzione dei membri del comitato e l'individuazione del segretario". La riunione si è conclusa con l'individuazione delle modalità di svolgimento della votazione per la nomina del presidente e del vicepresidente che si terrà nel corso della nuova riunione del comitato fissata per la settimana prossima. Si procederà alla nomina delle due cariche mediante l'invio di una email ad una casella di posta elettronica dedicata messa a disposizione del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in modo da garantire la riservatezza del voto. (Com)