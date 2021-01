Sport: il 25 gennaio in commissioni Cultura e Lavoro Camera audizione su riforma enti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 gennaio, le commissioni riunite Cultura e Lavoro, presso l'Aula della Commissione Cultura, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del governo numero 230), svolgono le audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Cgil-Slc, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil (ore 11.30); di rappresentanti della Confederazione dello sport, dell'Associazione gestori impianti sportivi italiani (Agisi), del Sindacato italiano gestori impianti sportivi (Sigis), di Assi Manager e dell'Associazione nazionale impianti Fitness e Sport (ore 12.15); del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Giovanni Malagò (ore 14.30); del presidente del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli (ore 15.30); del presidente di Sport e salute Spa, Vito Cozzoli (ore 16.30). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)