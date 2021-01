Difesa: generale Bertolini, Italia ha posizione centrale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha una posizione strategica centrale tra il Mediterraneo e l'Europa. Lo ha detto il generale di Corpo d'Armata ed ex comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), Marco Bertolini, nel corso del suo intervento al seminario "Nuovi equilibri nel Mediterraneo" nell'ambito della Winter School di Geopolitica. "L’Italia, di norma si limita a considerare se stessa il confine meridionale dell’Europa, dando quindi per scontato che il centro si trovi più a nord, lontano dai nostri mari. Invece, il Mediterraneo e l’Europa fanno parte di un unicum, che include anche le coste nord africane e il Medio Oriente, del quale l’Italia rappresenta il centro. E il Mediterraneo continua ad essere centrale negli equilibri globali, visto che in esso continuano a fronteggiarsi i protagonisti della politica mondiale dell’ultimo secolo", ha detto il generale. "Spesso - ha evidenziato - quindi, l’Italia tratta il Mediterraneo come se non gli appartenesse, lasciandosi anche prendere dalla tentazione di elargire lezioni di “democrazia” ai paesi rivieraschi del nord Africa come nel caso dell’Egitto". (segue) (Res)