Difesa: generale Bertolini, Italia ha posizione centrale nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bertolini, "con la fine del mondo bipolare e con la caduta della Cortina di Ferro nel 1989, la situazione nell’area euro mediterranea si era complicata. Alla crisi del Patto di Varsavia, infatti, ha corrisposto negli anni ‘90 del secolo scorso un grande attivismo in campo Nato che un po’ per volta si è allargata verso est, avvicinandosi ai confini russi". Quest’avvicinamento, ha rimarcato, "dopo avere fatto confluire nell’Alleanza Atlantica paesi del Centro Europa come Polonia Repubblica Ceka e Ungheria, si è esteso ai Paesi Baltici e a Romania e Bulgaria all’inizio del millennio, riducendo lo spazio di manovra della Russia nel Baltico e nel Mar Nero. Soprattutto nel Mar Nero, la Russia rischiava di venire esclusa dalle sue basi militari in Crimea. In sostanza, la Nato passava da un atteggiamento 'difensivo' ad un atteggiamento più proattivo, anche grazie alle operazioni di pace che l’hanno investita del ruolo di esportatrice della democrazia soprattutto in Medio Oriente e in Asia Centrale, sostituendosi in Afghanistan alla presenza russa del decennio precedente". (segue) (Res)