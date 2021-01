Difesa: generale Bertolini, Italia ha posizione centrale nel Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene all’Italia, ha sottolineato il generale, "probabilmente il cambio alla guida negli Usa non provocherà cambiamenti importanti in politica estera e il timore è che la stessa si ostini in un approccio minimalista che ne vanifichi il vantaggio di una posizione invidiabile. Questo vantaggio non è stato sfruttato in Libia, dando alla Turchia la possibilità di realizzare spazi di manovra a spese nostre, e ci rende passivi di fronte ad un Mare Nostrum in cerca di nuovi riferimenti". Inoltre, ha proseguito Bertolini, "alla crisi dell’Italia influisce anche il nuovo corso vaticano: la Santa Sede, infatti, ha sempre rappresentato per l’Italia un’autorità di ultima istanza per la rilevanza del cattolicesimo per la nostra identità nazionale. Il Papa, insomma, ha sempre avuto voce in capitolo in relazione ai suoi 'figli prediletti' che hanno potuto subire un alternarsi frenetico di governi del paese senza troppi scombussolamenti". (segue) (Res)