Difesa: generale Bertolini, Italia ha posizione centrale nel Mediterraneo (4)

- Rispetto alla crisi del coronavirus, il generale ha rilevato come si tratti di una "ulteriore complicazione di una situazione già complessa. E, pur senza dare ascolto alle voci che ne accreditano la natura di arma appositamente creata ed utilizzata contro l’Occidente, resta il fatto che i suoi effetti sulle nostre economie e sulle nostre stesse tenute sociali dimostrano la temibilità degli aggressivi biologici, nonché l’insidiosità degli stessi che non richiedono dichiarazioni di guerra né palesi dimostrazioni di ostilità per essere usati". "Proprio per questo - ha concluso - il ruolo delle Forze Armate per fronteggiarli viene esaltato dalla loro attitudine a pianificare eventi complessi, nei quali la necessità di utilizzare risorse diverse in contesti non prevedibili è analogo a quelle situazioni che i militari si preparano ad affrontare in guerra". (Res)