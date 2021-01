© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è in zona rossa perché pare che Fontana e Moratti abbiano fornito al Governo dati non corretti. Incapaci e irresponsabili. Stamattina eravamo sotto i loro uffici per ribadire che l'unica soluzione, per tutelare la salute dei lombardi (e, a questo punto, anche l'economia della Regione) è commissariarli". Lo dice il senatore di LeU Francesco Laforgia in una nota. (Com)