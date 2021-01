Roma: Celli (RtR), su sport servono risposte chiare e immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuove occasioni perse, anche ora che il tempo a disposizione è sempre meno. Ieri la commissione congiunta Sport e Bilancio si è riunita per l'approvazione del Previsionale 2021, una opportunità unica per rendere praticabile e concreto quello che questa Amministrazione dichiara sui social da tempo: aiutare le associazioni sportive operanti nelle palestre scolastiche, cancellando i canoni di concessione vista l'impossibilità di utilizzare gli spazi per il Covid". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della lista Civica RrT, Svetlana Celli. "Era questa la volontà espressa dalla delibera dell'Assemblea cqpitolina che, nonostante le evidenti criticità - aggiunge - avevamo votato all'unanimità. Tutto naufragato davanti alla assenza, nel Bilancio 2021, delle risorse per i Municipi, nel silenzio degli assessori presenti che non hanno risposto a nessuna delle domanda sui fondi promessi. Tutto viene lasciato sulle spalle dei Municipi, che inevitabilmente ora si trovano con un problema in più, oltre ai fondi tagliati per Sociale e servizi al cittadino. Oggi invece la commissione Sport è stata convocata per capire la situazione dei concessionari di impianti comunali che hanno fatto richiesta da quasi 3 anni dei rimborsi per i lavori eseguiti, come previsto dal Regolamento, ma che ancora non hanno avuto risposta. E' stata portata una breve relazione riepilogativa, poi risultata identica a quella già presentata alcuni mesi fa, generica e non in grado di specificare le singole problematiche, quindi incapace di apportare interventi risolutivi. Così per l'ennesima volta la Commissione sarà convocata a data da destinarsi. Anche oggi abbiamo assistito al rimpallo di responsabilità sugli uffici, dimenticando che compito di un amministratore è quello di far rispettare i tempi previsti dal Regolamento. Tutto invece è sempre avvolto nella nebbia e accompagnato da parole quali "faremo", "si vedrà", che hanno contraddistinto questi 5 anni di giunta Raggi. Il tempo però è scaduto e, sicuramente, quella che è finita è la capacità di resistere dell'Associazionismo sportivo romano, che da oltre 35 anni offre un servizio sociale alla cittadinanza a nome dell'Amministrazione pubblica".(Com)