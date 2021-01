Egitto: Covid, al via il 24 gennaio vaccinazione personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano darà il via il prossimo 24 gennaio alla campagna di vaccinazione del proprio personale medico impiegato negli ospedali destinati ai pazienti che hanno contratto il Covid-19. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Youm 7”, citando fonti vicine al ministero. "I vaccini saranno gratuiti e facoltativi per le squadre mediche, poiché sono in prima linea di fronte al coronavirus", hanno riferito le fonti. "I vaccini sono sicuri in quanto sono stati sottoposti a una serie di test che ne hanno dimostrato l'efficacia", hanno proseguito le fonti. Le fonti non hanno rivelato quale tipo di vaccino verrà utilizzato. Il 10 dicembre, l'Egitto ha già ricevuto un primo lotto di 50.000 dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla cinese Sinopharm. All’inizio di gennaio, il consigliere presidenziale per gli affari sanitari Mohamed Awad Tag el Din aveva invece annunciato che il Paese aveva stipulato un contratto la Vaccine Alliance (Gavi) per garantire all'Egitto 20 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus. Finora il Paese nordafricano ha registrato 159.715 casi di Covid-19 e 8.801 morti. (Cae)