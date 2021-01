© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori è presente alle gare in programma per la Coppa del Mondo di snowboard cross.Alpe Palù, Frazione Vassalini, Chiesa Valmalenco/SO (ore 12.00)VARIEPresidio della Lega Salvini Premier Milano davanti a Palazzo Marino per chiedere all'amministrazione comunale lo sgombero del centro sociale “Torchiera”. Sono presenti il Commissario Provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini; i cinque consiglieri comunali di Milano della Lega Salvini Premier: Alessandro Morelli, Silvia Sardone, Massimiliano Bastoni, Gabriele Abbiati e Laura Molteni.Piazza della Scala (ore 11.00)Il PD Milano Metropolitana aderisce e partecipa al flash mob "Il Recovery non ci copre" promosso dal movimento spontaneo "Il Giusto mezzo".Piazza San Fedele, Milano (ore 11.00)Rifondazione Comunista organizza un flash mob sotto la Regione Lombardia per chiedere tamponi rapidi e vaccini per tutti.Piazza Città di Lombardia (ore 11.00)Alla Scala torna l’opera in forma scenica: Così fan tutte diretta da Giovanni Antonini nel classico allestimento di Michael Hampe con scene e costumi di Mauro Pagano e i protagonisti Eleonora Buratto, Emily d’Angelo, Bogdan Volkov, Alessio Arduini, Federica Guida e Pietro Spagnoli. L'opera vuole ricordare Mauro Pagano, lo scenografo allievo di Ezio Frigerio nato 70 anni fa e morto prematuramente nel 1988.Diretta streaming su Rai Cultura, RaiPlay, www.raicultura.it e www.teatroallascala.org (ore 19.00) (Rem)