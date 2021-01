Usa: fonti stampa, solo cinque o sei senatori repubblicani voteranno impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo “cinque o sei” senatori del Partito repubblicano sarebbero pronti a votare la colpevolezza per l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nell’ambito del processo di impeachment che dovrebbe iniziare la prossima settimana a Washington. Lo scrive il sito di approfondimento politico “The Hill” menzionando fonti all’interno del partito. Per l’incriminazione di Trump occorre una maggioranza di due terzi dei senatori. Alla camera alta del Congresso Democratici e Repubblicani hanno 50 seggi per parte, con il voto della vice presidente Kamala Harris in grado di rompere gli equilibri in caso di votazioni sul filo. Per la colpevolezza di Trump, dunque, sarebbe necessario il voto di almeno 17 senatori repubblicani. Sebbene molte voci all’interno del partito, tra cui il leader dei senatori Mitch McConnell, si siano detti nei giorni scorsi convinti che l’ex presidente sia responsabile dell’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio scorso, in pochi sarebbero disposti a votare contro Trump al processo. Secondo le fonti, infatti, i senatori repubblicani sarebbero preoccupati dalle possibili ripercussioni politiche del voto, che alienerebbe loro il sostegno dei ferventi sostenitori dell’ex presidente. La numero tre del Partito repubblicano alla Camera dei rappresentanti, Liz Cheney, ha ricevuto nei giorni scorsi dure critiche per la decisione di votare a favore della messa in stato d’accusa di Trump. Dall’altra parte, tuttavia, vi sono anche senatori preoccupati dal pericolo che il partito resti troppo legato all’ex inquilino della Casa Bianca. (segue) (Nys)