Usa: fonti stampa, solo cinque o sei senatori repubblicani voteranno impeachment di Trump (2)

- L'articolo di messa in stato d'accusa dell'ex presidente Trump sarà trasmesso al Senato lunedì prossimo, 25 gennaio, come ha annunciato oggi il leader del Partito democratico alla camera alta del Congresso, Charles Schumer. Il processo inizierà dunque all'una, ora locale, del giorno successivo, martedì 26 gennaio. Nelle scorse ore McConnell aveva cercato di rinviare l'avvio del processo almeno fino a metà febbraio, sottolineando come l'impeachment costringerà il Senato a rimandare altre importanti questioni in agenda. Trump è il primo presidente della storia degli Stati Uniti a essere messo per due volte in stato d'accusa. Dovrà rispondere di "incitamento all'insurrezione" per l'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio lo scorso 6 gennaio. (Nys)