Lombardia: Garavaglia (Lega), governo paghi danni per zona rossa sbagliata nel dl ristori

- "Toninelli, come sempre, mena il can per l'aia. La Lombardia è stata inserita in zona rossa ingiustamente per errore del governo. Migliaia di imprese sono rimaste chiuse, sempre a causa degli errori del governo che ha letto i dati Covid in maniera errata impedendo ai lombardi di lavorare". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Massimo Garavaglia, chiedendo che "Conte e Speranza ora si assumano almeno le proprie responsabilità e non giochino allo scaricabarile incolpando la Regione Lombardia per timore della pioggia di ricorsi per zone rosse errate e ingiuste che potrebbero piombare sulle loro scrivanie". "Il governo paghi per questo errore e già nel dl ristori ci aspettiamo che inizi a rimediare al danno causato", conclude Garavaglia.(Com)