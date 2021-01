Brasile: terapie intensive quasi esaurite a San Paolo, istituito coprifuoco e riaperti ospedali da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato una serie di misure straordinarie per fare fronte a una temuta impennata dei contagi del nuovo coronavirus. una seconda ondata che potrebbe portare ad esaurire i posti di terapia intensiva entro 28 giorni. Su tutto il territorio dello stato sarà adottato il coprifuoco notturno e nei fine settimana. Verranno chiuse tutte le attività produttive a eccezione dei servizi essenziali e sospesi tutti gli interventi chirurgici negli ospedali pubblici e privati. Diverse centinaia di posti letto per pazienti covid dovrebbero essere realizzati entro il 25 febbraio, mentre si decide per la riapertura dell'ospedale da campo di Heliopolis. (segue) (Brb)