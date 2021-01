Brasile: terapie intensive quasi esaurite a San Paolo, istituito coprifuoco e riaperti ospedali da campo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo aprendo 756 nuovi posti letto a San Paolo e stiamo riattivando l'ospedale da campo Heliópolis per affrontare questa seconda ondata di pandemia a San Paolo e in particolare nella regione metropolitana", ha detto Doria, specificando che 450 nuovi letti saranno destinati ai reparti di degenza e 306 in terapia intensiva. L'ospedale da campo di Heliopolis sarà riattivato con 24 letti di terapia intensiva a partire dal 25 Febbraio. "Se possibile, lo apriremo in anticipo", ha aggiunto. Complessivamente, nello stato di San Paolo, che conta poco più di 44 milioni di abitanti (21,9 per cento della popolazione del paese), il numero di casi da inizio pandemia ha raggiunto 1.670.754 casi. I decessi sono stati 50.938. L'incidenza è di 3.638 casi ogni centomila abitanti, mentre la mortalità è di 110 decessi ogni centomila abitanti. (Brb)