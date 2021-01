© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È folle che i commercianti di Milano alle 19:30 del venerdì sera non abbiano ancora saputo dal Governo se domenica potranno riaprire. Il Sindaco Sala, invece di pensare alla giovane Greta, chieda ai suoi amici ministri quando la Lombardia potrà tornare in zona arancione". Lo afferma in una nota il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini.(Com)