Imprese: Cy4Gate, ricavi totali in aumento dell'80 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio di amministrazione - prosegue la nota - ha inoltre analizzato e approvato il business plan 2021–2023. Lo scenario nel quale è stato costruito il piano, ad oggi esclusivamente con crescita organica, prevede un forte sviluppo dei mercati di riferimento di Cy4Gate, nonché l’ulteriore spinta che deriverà dall’utilizzo dei fondi del Recovery Fund a livello cyber. Le assunzioni alla base della crescita dei ricavi, nell’arco del triennio, derivano dal consolidamento ed ulteriore incremento dei contratti con clienti governativi, aumento dei contratti su clienti corporate, con gli attuali prodotti proprietari; dallo sviluppo di ulteriori prodotti cyber sempre proprietari, nonché dall’espansione nei mercati esteri nei tre anni di Piano, per arrivare a raggiungere a fine 2023 un obiettivo di fatturato con una crescita organica del 40 per cento. Il piano approvato non include crescita per linee esterne tramite operazioni straordinarie alle quali la società sta lavorando, come definito in sede di Ipo, che darà una ulteriore accelerazione alla crescita di Cy4Gate. Tra i principali target 2023 si evidenziano: ricavi totali superiori ai 30 milioni di euro; marginalità nell’intorno del 40 per cento (Etitda Margin); Pfn positiva grazie alla positiva generazione di cassa". (Com)